President India brengt staatsbezoek aan Nederland

Ram Nath Kovind, de president van India, brengt volgende maand een bezoek aan Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander is hij samen met zijn echtgenote Savita Kovind van dinsdag 5 april tot en met donderdag 7 april te gast, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Het bezoek van het Indiase presidentieel paar vormt een hoogtepunt in 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India, waarbij dit jaar stilgestaan wordt. Met het bezoek worden volgens de Rijksvoorlichtingsdienst dan ook de goede bilaterale relaties tussen Nederland en India herbevestigd. Willem-Alexander en Máxima brachten in 2019 een staatsbezoek aan India.

Het bezoek van Kovind en zijn echtgenote is het eerste staatsbezoek aan Nederland sinds 2018. Toen bezochten de president van de Republiek Kaapverdië en zijn echtgenote ons land gedurende twee dagen in december.

In de aankondiging van het staatsbezoek wordt benadrukt dat het bezoek doorgang vindt “in het besef van de huidige veiligheidssituatie in Europa”. De RVD stelt dat de regering het juist nu “van belang vindt dat beide landen ook op het hoogste niveau een brede dialoog hebben over de uitdagingen waar de wereld voor staat”. Eerder deze maand werd het Nederlandse staatsbezoek aan Griekenland vanwege de oorlog in Oekraïne afgezegd.