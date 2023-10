President Zuid-Afrika ‘erkent’ slavernijexcuses Willem-Alexander

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa “erkent” de excuses die koning Willem-Alexander eerder dit jaar heeft gemaakt voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Dat zei de president donderdagochtend in een persverklaring.

“We zijn vastberaden om bruggen van tolerantie te bouwen om zo een betere toekomst en wereld na te streven”, zei de president. “Daarom, majesteit, wil ik graag de excuses erkennen die u heeft gemaakt voor de rol van uw land in het slavernijverleden, inclusief die in Zuid-Afrika. Dit was een belangrijke stap richting verzoening, repareren en het helen van oude wonden.”

Ramaphosa, die eerder zei neutraal te zijn rond de Russische oorlog in Oekraïne en zijn steun voor de Palestijnen uitsprak, sprak ook over de conflicten in deze gebieden. “Het lopende conflict tussen Rusland en Oekraïne en de verwoestende gebeurtenissen in Israël en Palestina, hebben velen van ons verdrietig gemaakt”, aldus Ramaphosa. “Ze hebben ons bang gemaakt voor de toekomst van internationale samenwerking en voor ons streven om een wereld zonder conflicten te hebben.”

Koning Willem-Alexander bood op 1 juli excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Hij deed dat tijdens de nationale herdenking van het einde van de slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën, op de Cariben en in Suriname.