President Zuid-Korea in december op staatsbezoek aan Nederland

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol komt in december naar Nederland. Samen met zijn vrouw Kim Keon Hee brengt hij op uitnodiging van koning Willem-Alexander een staatsbezoek.

Het is de eerste keer dat een president van Zuid-Korea voor een staatsbezoek naar Nederland komt sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1961. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in 2014 een bezoek aan het land.

De precieze data van het bezoek zijn nog niet bekend.