Prins Bernhard over Dutch Grand Prix: veel trotser dan vorig jaar

Prins Bernhard is “veel trotser dan vorig jaar” op de Dutch Grand Prix. Dat zegt de prins en mede-eigenaar van het circuit zondagmiddag tegen sportzender Viaplay. “Toen was het onwerkelijk en heb ik heel veel niet meegekregen.”

De 52-jarige prins loopt de hele dag rond over het circuit in Zandvoort, maar dit jaar doet hij dat met meer rust dan vorig jaar. “Ik heb later drie keer de race teruggekeken. Nu heb ik veel meer kunnen rondkijken en kunnen genieten van al dat moois wat hier is neergezet en natuurlijk van de fans.”

Vrijdag en zaterdag had Bernhard al wat familieleden op bezoek. Zo kwamen zijn broer Pieter-Christiaan en vader Pieter van Vollenhoven langs op het circuit. Vorig jaar kreeg Bernhard ook visite van familie. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen met dochters Amalia en Ariane kijken.

Bernhard kocht het Circuit Zandvoort in 2016. Dit jaar werd bekend dat de prins ook de grond rond het circuit wilde kopen, maar dat weigerde de gemeente. Die wil controle houden over wat er op het terrein gebeurt.