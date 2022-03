Prins Bernhard steunt zijn Oekraïense werknemers

Prins Bernhard heeft zaterdag zijn steun betoond aan Oekraïne. Dat deed hij via een boodschap op de Mercedes waarmee hij op Circuit Zandvoort deelnam aan de slotrace van de Winter Endurances Series. “Stand with Ukraine” was te lezen over de volle breedte van de neus en de grille die was geverfd in de kleuren van de Oekraïense vlag, blauw-geel.

Het was niet zomaar het tonen van solidariteit met Oekraïne, zo legt prins Bernhard uit aan het ANP. Met zijn IT-bedrijf Levi9 heeft hij vierhonderd werknemers in het Oost-Europese land. “We hebben kantoren in Lviv en Kyiv. In die laatste stad wordt niet meer gewerkt. Werknemers die zijn gevlucht, worden geholpen door collega’s van onze vestiging in Iași in Roemenië”, aldus Bernhard. De Oekraïense werknemers hebben ook hun salarissen een maand vooruitbetaald gekregen. “Je weet niet wanneer het betalingssysteem ophoudt te werken en ze hebben toch geld nodig.”

Het softwarebedrijf, dat behalve in Oekraïne en Roemenië ook vestigingen heeft in Servië, plaatste vrijdag al een mededeling op de website waarin het liet weten “geschrokken” te zijn van de ontwikkelingen in het door Rusland aangevallen land. “Onze eerste prioriteit is de veiligheid van onze medewerkers en hun families, we staan in nauw contact met onze teams in Kiev en Lviv om concrete hulp te bieden. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en bespreken dagelijks de situatie en relevante maatregelen”, aldus de verklaring.

De knaloranje Mercedes-AMG GT S van de prins trok mede door de bijzondere boodschap veel bekijks in de pitstraat van het circuit, waarvan Bernhard mede-eigenaar is. De prins en zijn jonge racepartner Max Oosten beleefden in de Zandvoortse duinen een goede middag en mochten zich tot “winterkampioen” kronen in hun GT4-divisie.