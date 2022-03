Prins Floris gaat draaien op Kingsland Festival in Amsterdam

Prins Floris is een van de dj’s die op het festival Kingsland in Amsterdam gaat draaien. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaat eerst met zijn familie mee naar Maastricht voor de Koningsdagviering daar en zal daarna op het festival in Amsterdam achter de draaitafel plaatsnemen.

In een verklaring laat de organisatie weten heel blij te zijn met de toevoeging van Floris aan de line-up. “Op 27 april vieren wij de verjaardag van onze koning en met wie kunnen wij dit beter vieren dan met zijn eigen familie? Dit jaar hebben wij een heel speciaal optreden van een lid van onze koninklijke familie”, zegt organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment over het optreden van Floris.

Tijdens de thuiseditie van Koningsdag in 2020, die met een knipoog Woningsdag werd genoemd omdat de koninklijke familie toen vanwege corona thuis moest blijven, draaide prins Floris via een livestream al voor belangstellenden. Dit jaar staat hij naar verwachting voor een livepubliek van zo’n 35.000 man. Naast Floris treden onder anderen ook Martin Garrix, Sunnery James & Ryan Marciano en Kris Kross Amsterdam op.