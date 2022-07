Prins Floris organiseert dankconcert voor de zorg in Ziggo Dome

Prins Floris van Oranje organiseert in september een gratis concert voor de zorg in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Care 4 Care-concert wordt op 10 september gehouden om de zorgmedewerkers te danken voor hun inzet tijdens de coronapandemie.

“Zorgmedewerkers uit het hele land hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren en het is tijd om hen daarvoor te bedanken”, zegt de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. “Wij willen iets terug doen, even ontspannen en vooral ontzorgen. Wij hopen dat het Care 4 Care-concert hieraan bijdraagt.”

De komende tijd zullen verschillende brancheorganisaties in de zorg de uitnodiging verspreiden. Zorgmedewerkers kunnen zich vervolgens via een onlineformulier gratis aanmelden. Er is ruimte voor 16.000 bezoekers bij het dankconcert.

Tijdens het concert treden verschillende Nederlandse artiesten en dj’s op. De definitieve invulling wordt later bekend. Wel is duidelijk dat prins Floris als dj zal optreden. Eerder dit jaar maakte de prins op Koningsdag zijn opwachting als dj tijdens het festival Kingsland in Amsterdam.