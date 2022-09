Prins Harry vertrekt bij Balmoral Castle

Prins Harry is vrijdagochtend weer vertrokken bij Balmoral Castle in Schotland. De prins is voor zover bekend het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat weg is gegaan na het overlijden van koningin Elizabeth donderdagmiddag.

Harry werd door Britse media gespot op de luchthaven van Aberdeen waar hij op het vliegtuig stapte. De prins kwam donderdagavond aan. Hij was net als andere familieleden naar het Schotse vakantieadres van de Queen gekomen omdat haar gezondheid ernstig was verslechterd. Harry was echter te laat om afscheid te nemen. Elizabeth overleed donderdagmiddag op 96-jarige leeftijd.

Voor zover bekend zijn koning Charles en zijn vrouw Camilla nog op Balmoral Castle, net als prins William, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward en diens vrouw Sophie .