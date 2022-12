Prins Pieter-Christiaan aan de slag voor marechaussee op Schiphol

Prins Pieter-Christiaan is dinsdag aan het werk geweest voor de marechaussee op Schiphol, zo blijkt uit een bericht en twee foto’s die hij zelf plaatste op zijn Twitter-Account. De dag maakt deel uit van een project omtrent innovatie en grenzen, zo blijkt uit de hashtags die de prins bij het bericht gebruikt.

Pieter-Christiaan is in 2018 bevorderd tot reservekolonel van de Koninklijke Marechaussee. Hij vervulde zijn dienstplicht bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee, en keerde er na zijn studie in de periode 2004-2009 terug bij de Directie Operaties Koninklijke Marechaussee. Tot 2018 was hij tien jaar lang reserve-overste, waarna hij als reservist weer een ondersteunende functie ging vervullen.