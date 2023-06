Prinses Alexia niet bezig met labels in de media

Prinses Alexia houdt zich niet zo bezig met bepaalde labels die haar worden opgeplakt. Van termen als “feestprinses” ligt de 18-jarige prinses niet zo wakker, vertelde ze vrijdag tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie.

“Ik ben gewoon Alexia, meer kan ik er ook niet van maken”, antwoordde ze op de vraag hoe ze zichzelf zou omschrijven. “Ik weet wie ik ben, mijn familie weet wie ik ben en mijn vrienden weten wie ik ben. En wat de media dan zeggen: dat maakt voor mij helemaal niks uit.”

Koning Willem-Alexander wilde zijn tweede dochter wel graag omschrijven. “Heel hard studerend, ontzettend verantwoord en heel trouw naar haar familie en vrienden”, somde hij op. Dat Alexia weleens feest, vindt de koning heel normaal. “Een tiener mag toch af en toe feesten? So what, dat hoort erbij.”

De prinses is daarnaast van mening dat ze veel te jong is om al een etiket opgeplakt te krijgen. “Het lijkt me fijner dat ik geen etiket heb en dat ik mezelf gewoon kan ontwikkelen.”