Prinses Alexia viert achttiende verjaardag

Prinses Alexia is maandag achttien jaar oud geworden. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is daarmee officieel volwassen. “Alle kinderen” zullen thuis zijn om de verjaardag van Alexia te vieren, vertelde koningin Máxima donderdag na afloop van het staatsbezoek aan België.

De prinses, die tot voor kort in Wales studeerde, viert haar achttiende verjaardag in ieder geval in het bijzijn van haar peetouders en grootmoeder. Een van de peetouders van Alexia is koningin Mathilde van België. De verjaardag van de prinses wordt echter niet groots gevierd, vertelde Máxima de aanwezige pers. “Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen.”

Voor haar verjaardag krijgt Alexia onder meer een eigen Oranjevaasje, maakte glas- en kristalfabriek Royal Leerdam eerder bekend. De fabriek creëert al sinds 1927 Oranjevaasjes bij belangrijke gebeurtenissen binnen het koninklijk huis of momenten van landsbelang. De vaasjes worden met de hand gevormd en met de mond geblazen en zijn te bestellen via de website van het bedrijf.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales. Zij zat daar in de klas met prinses Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Het is nog niet bekend wat Alexia na de zomer gaat doen.