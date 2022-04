Prinses Amalia helpt Lucas & Steve bij dj-set

Prinses Amalia heeft het duo Lucas & Steve woensdagochtend ondersteund tijdens hun dj-set. De dj’s speelden een korte set tijdens Koningsdag in Maastricht, waarbij prinses Amalia de special effects bediende.

Ondertussen stond de koninklijke familie, onder wie de zussen van Amalia en haar ouders, vrolijk te dansen op de muziek. Ze moesten even loskomen, maar uiteindelijk stonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima zelfs te springen met de omstanders en dansers. De feeststemming zat er sowieso goed in: kort voor het dansen proefde Willem-Alexander en Máxima ook van een Limburgs likeurtje.

“Ik had het idee dat ze best uit hun dak gingen”, zegt Lucas nadat de familie weer was vertrokken. “Alle effecten die je vandaag hebt gezien, dat heeft zij gedaan. Haar timing was perfect.”

Na twee sobere coronajaren wordt Koningsdag weer als vanouds gevierd. In Maastricht zou de nationale viering eigenlijk al in 2020 zijn. Het bezoek duurt naar verwachting twee uur. Het koninklijke gezin is woensdag weer compleet. Dochter Alexia woont in Wales, waar zij naar de middelbare school gaat, maar is overgekomen naar Nederland.