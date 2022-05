Prinses Amalia kiest ander studiepad dan vader en oma

Prinses Amalia treedt met haar studiekeuze niet in de voetsporen van haar vader koning Willem-Alexander en oma prinses Beatrix. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte maandag bekend dat de troonopvolgster heeft gekozen voor Amsterdam. Willem-Alexander en Beatrix studeerden allebei in Leiden.

De 18-jarige prinses gaat een bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) volgen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Amalia zal ook in de hoofdstad gaan wonen.

Willem-Alexander studeerde geschiedenis in Leiden. Zijn moeder volgde aan de universiteit colleges in onder meer de theoretische en toegepaste sociologie, rechtswetenschap, economie, parlementaire geschiedenis en staatsrecht. Ook Beatrix’ moeder Juliana studeerde in Leiden.