Prinses Amalia krijgt 24-karaats gouden postzegel voor verjaardag

Prinses Amalia krijgt ter ere van haar achttiende verjaardag een 24-karaats gouden postzegel. Op de zegel staat een monochroom portret van de prinses dat is gemaakt tijdens Koningsdag 2021 in Eindhoven, zo maakte PostNL dinsdag bekend. De zegel is vanaf dinsdag te koop en kost 50 euro.

In totaal zijn er 750 stuks van de zegel gemaakt. Wie er eentje aanschaft, krijgt er van PostNL een speciaal bewaardoosje en een certificaat van echtheid bij.

De 24-karaats gouden zegels worden alleen voor speciale gelegenheden gemaakt. Eerder verschenen er gouden zegels ter gelegenheid van 350 jaar Rembrandt, 40 jaar fotografie van Erwin Olaf (portretten van koning Willem-Alexander en koningin Máxima), de serie Einde van de Tweede Wereldoorlog, Nijntje 65 jaar, de cassette Oranje in Goud (gouden postzegels van alle vorsten en vorstinnen van Nederland) en de serie Hugo de Groot.

De verjaardag van prinses Amalia wordt dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet groot gevierd. Wel heeft de Oranjebond opgeroepen om de vlag met oranje wimpel uit te hangen en om kerkklokken tussen 09.00 uur en 09.10 uur te laten luiden. Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de jarige. Het werk met de titel Amalia Achttien zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld. Ook lanceerde koningshuisfan Johan Vlemmix dinsdag een Amalia-fanclub.