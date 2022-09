Video: Prinses Amalia start collegejaar aan Universiteit van Amsterdam

Prinses Amalia is maandag aan haar eerste dag op de universiteit begonnen. De 18-jarige “hoopt” op “veel studie”, zei ze bij aankomst op de Universiteit van Amsterdam. Ook liet ze weten zin te hebben in de start van het jaar.

Veel media waren uitgerukt naar de UvA, locatie Roeterseiland. Daar kwam de prinses rond 17.00 uur aan in een lange witte jas en met haar schooltas, een zogenoemde totebag. Ook veel buurtbewoners waren gekomen om de gebeurtenis vast te leggen.

Amalia gaat de studie politics, psychology, law and economics (PPLE) volgen. Vorig jaar had ze een tussenjaar. De studententijd van Amalia wordt als een privékwestie beschouwd en daarom wordt er weinig over naar buiten gebracht, maar voor de start van haar eerste dag was wel pers uitgenodigd. De prinses is ook naar Amsterdam verhuisd.