Prinses Amalia verlaat de Raad van State

Prinses Amalia en haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, zijn weer vertrokken van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. Daar werd de Prinses van Oranje, die dinsdag 18 jaar werd, binnengeleid in de Raad van State en hield ze een toespraak.

De troonopvolger noemde het een eer, maar stelde ook dat ze nog veel moet leren. “Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik”, stelde Amalia, die haar vader “voor één keer” ‘voorzitter’ noemde.

Bij het vertrek stonden nog enkele tientallen mensen te wachten op Amalia en haar ouders. Een enkeling had een cadeautje voor de troonopvolgster mee en de prinses werd bedolven onder de felicitaties.

Toekomst

Met haar plekje in de Raad van State kan Amalia kennis opdoen over wetgeving en het Nederlands staatsrecht en zich zo voorbereiden op haar toekomst als staatshoofd. Ze zit, net als haar moeder koningin Máxima, bij de Afdeling advisering. Daar wordt onder meer advies gegeven over alle wetsvoorstellen van de regering, over de miljoenennota en wetsvoorstellen van Tweede Kamerleden. Amalia en Máxima mogen deelnemen aan de vergaderingen, maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht.

Na de officiële binnengeleiding, die door de voorzitter van de raad, koning Willem-Alexander, werd geleid, gaat Amalia niet gelijk aan de slag. De prinses neemt eerst een tussenjaar en gaat daarna studeren. Hoe vaak Amalia bij de vergaderingen van de Raad van State aanwezig zal zijn, wordt afgestemd op haar agenda. Koning Willem-Alexander werd zelf in 1985 op zijn achttiende binnengeleid in de Raad van State, maar woonde pas tien jaar later de vergaderingen regelmatig bij. Hij rondde eerst zijn studie geschiedenis en zijn militaire diensttijd af.