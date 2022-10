Zien: Prinses Amalia viert Werelddierendag met paard Mojito

Prinses Amalia staat op Werelddierendag extra stil bij haar geliefde paard Mojito. Op sociale media deelt het Koninklijk Huis een foto van Amalia met haar paard.

De foto is genomen in de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan dinsdag stil bij dierendag. Zij geven op beeld wat extra aandacht aan twee van hun honden, labradors Nala en Luna.

In ‘Amalia’, het boek dat verscheen ter ere van de achttiende verjaardag van de prinses, vertelde zij dat rijden op haar paard Mojito een van haar twee grootste passies is. De andere passie van Amalia is muziek maken, iets dat zij veelvuldig doet met haar ouders en zussen.