Prinses Amalia vindt intrede spannende dag

Prinses Amalia noemde woensdag, de dag van haar toetreding tot de Raad van State, een “spannende dag”. Maar, zo zei de troonopvolger bij het persmoment na de ceremonie, ze vindt het vooral “enorm mooi” dat haar vader haar heeft binnengeleid. “Het is een nieuwe fase”, sprak de toekomstige koningin. “Die ziet er net iets anders uit dan mijn leeftijdsgenoten. Maar ja, dat wisten we al achttien jaar”, zei de prinses, waarop haar moeder lachte.

Eigenlijk is de prinses zelf weinig veranderd, zei ze tegen de pers. Maar toch komt er een stukje verantwoordelijkheid bij nu ze meerderjarig is. “Dat is voor mij heel raar. Maar voor mij heeft het enorme betekenis natuurlijk”, zei Amalia. Na haar studie wil ze meedoen aan de vergaderingen van de Raad.

De prinses, die dinsdag 18 jaar is geworden, is woensdag officieel toegetreden tot de Raad van State. Hierbij hield de prinses ook een toespraak ten overstaan van de Raad, haar vader koning Willem-Alexander en haar moeder koningin Máxima.