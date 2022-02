Prinses Beatrix brengt bezoek aan Koninklijke Marechaussee

Prinses Beatrix brengt woensdag 23 februari een bezoek aan de Koninklijke Marechaussee. Het bezoek is aan het Opleidings-, Trainings-, en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn.

Sinds juli 1956 is de prinses beschermvrouwe van de Koninklijke Marechaussee. Aan de hand van een fototentoonstelling blikt Beatrix terug op haar samenwerking met de organisatie. Ook praat Beatrix met betrokkenen over de inzet van de marechaussee en de recente ontwikkelingen, zoals robothond SPOT, drones en ruiters.

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de staat, in Nederland en daarbuiten. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang zoals luchthavens, aan de buitengrenzen van Europa en in oorlogs- en crisisgebieden.