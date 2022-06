Prinses Beatrix draagt huwelijksdiadeem Máxima kort na Amalia

Prinses Beatrix en prinses Amalia hebben het huwelijksdiadeem van koningin Máxima kort na elkaar gedragen. Prinses Beatrix droeg het diadeem afgelopen woensdag bij het galadiner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Haar kleindochter Amalia droeg het diadeem vijf dagen eerder, afgelopen vrijdag, bij een galadiner in Noorwegen ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.

Wel zag het diadeem er iets anders uit toen Beatrix dit afgelopen woensdag droeg, schrijft royaltydeskundige Josine Droogendijk in haar blog modekoninginmaxima.nl. Toen Amalia het diadeem droeg waren meerdere diamanten sterren aan het frame vastgemaakt, net zoals bij Máxima toen zij het diadeem droeg toen zij trouwde met Willem-Alexander. Deze sterren komen nog uit de tijd van koningin Emma, maar het frame zelf stamt uit de jaren zestig. Prinses Beatrix heeft de sterren voor het diner van woensdag laten vervangen door boutons, “knopen van parel en diamant”.

Het diadeem bestaat uit een frame waarop verschillende details kunnen worden bevestigd. Het vervangen van de sterren was mogelijk door “een systeem met haakjes en schroefjes”, verklaart de royaltydeskundige.

Willem-Alexander en Máxima ontvingen woensdag het corps diplomatique op het paleis. Naast prinses Beatrix waren onder anderen prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven bij het diner aanwezig. Het galadiner is een jaarlijks evenement.