Prinses Beatrix schept fanatiek eigen sinaasappelboom de grond in

Prinses Beatrix werd zaterdag flink aan het werk gezet toen ze een bezoek bracht aan een voedselbos in Willemstad tijdens haar werkbezoek aan Curaçao. De 83-jarige prinses kreeg een oranje schep in haar handen waarmee ze een sinaasappelboom mocht planten. Eigenlijk hoefde ze maar een klein schepje te doen, maar Beatrix had de smaak goed te pakken en schepte fanatiek haar boom de grond in.

Dat deed ze onder toeziend oog van een aantal kinderen die geregeld helpen plukken in het voedselbos. Het concept is bedacht voor mensen die het financieel moeilijk hebben en zo hun voedselvoorraad een beetje kunnen spekken.

Na afloop van het planten beloofde de organisatie goed voor de boom te zorgen, zodat Beatrix over een paar jaar haar eigen vruchten kan komen plukken. Dat vond ze een goed idee. “Houd jij een beetje van sinaasappels?”, vroeg de prinses aan een van de kinderen die hielp bij het planten van de boom. Die knikte instemmend. Beatrix wenste haar zelf geplante boom tot slot “het allerbeste”.

Tot slot kreeg de prinses een bosje kruiden uit de tuin waar ze uitgebreid aan rook. Helaas moest ze constateren dat haar neus soms minder goed werkt, maar Beatrix vond het “geweldig leuk” dat ze een bosje mee naar huis kreeg.