Prinses Beatrix soms bezorgd over toekomst van jongeren

Ook prinses Beatrix maakt zich soms zorgen over de toekomst van jongeren. Dat vertelde ze zondag op Curaçao in een gesprek met een aantal van hen en UNICEF over de mentale gesteldheid van jongeren op het eiland.

De jongeren, allemaal rond de 20 jaar oud, vertelden over de uitdagingen waar zij en hun leeftijdsgenoten mee worstelen. Onder meer armoede bij (alleenstaande) ouders, de coronacrisis en de mentale gezondheid van jongeren kwamen aan bod. De prinses deelde die zorgen en waardeerde de inzet van de jongeren om een oplossing te vinden enorm.

Beatrix benadrukte dat de coronacrisis iedereen meer heeft wakker geschud over het belang van bewegen en veilig kunnen buitenspelen als kind. Ze hoopt dan ook dat de jongeren het gevoel hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt, vooral als ze “serieuze problemen” hebben.

Zelf heeft Beatrix weleens meegeluisterd met de Kindertelefoon, zo vertelde ze. Daaruit bleek voor haar met wat voor problemen jongeren kampen. Dat gaat van kleine probleempjes op school tot serieuze mentale problemen. Beatrix sloot haar gesprek dan ook af met een woord van dank aan de jongeren. “Blijf het volhouden.”