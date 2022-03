Prinses Beatrix trekt aandacht met nieuwe hofauto

De aankomst en het vertrek van prinses Beatrix hebben dinsdagmiddag bij het Singer Museum meer aandacht van de media gekregen dan gebruikelijk. Het was namelijk de eerste keer dat prinses arriveerde in haar splinternieuwe hofauto. Het bestaan daarvan was door de RVD een week eerder bekendgemaakt, maar dinsdag werd de verlengde, hybride Audi 8 voor het eerst ingezet bij een openbaar optreden.

Beatrix reed tot voor kort in een verlengde Volvo S80, een diesel uit 2006 die al enige tijd op de nominatie stond om te worden vervangen. Deze auto had ze ook al in de tijd dat ze nog koningin was en die behield ze na de troonswisseling, toen zoon Willem-Alexander een verlengde Audi A8 L in gebruik nam. “Een rijdend kantoor”, aldus de toelichting destijds.

Een nieuwe auto, eenzelfde als prinses Beatrix, krijgt ook koningin Máxima. Die reed tot voor kort in een niet-verlengde wagen uit 2007, maar kan straks ook beter zitten en werken in haar nieuwe Audi.