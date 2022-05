Prinses Beatrix viert jubileum van Groei & Bloei

Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag op havezate Den Alerdinck in het Overijsselse Laag Zuthem met zichtbaar plezier het 250-jarig bestaan gevierd van ‘Groei & Bloei’. De prinses is sinds 1980 beschermvrouwe van de tuinvereniging die vroeger de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heette.

Beatrix liet zich na het feestprogramma in de boomgaard van de buitenplaats uitgebreid bijpraten en voorlichten bij de bloemschik- en educatiestands van Groei & Bloei. Voor haar “fantastische” tuinman op kasteel Frankenstein nam ze het boek ‘Grien geluk’ mee van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra. Die had haar eerst voorzichtig gevraagd of ze een lezer was. “Soms, hangt er vanaf”, hield de prinses zich op de vlakte. Maar dit boek wilde ze wel aannemen en delen met haar tuinman.

Beatrix staat als beschermvrouw in een lange koninklijke traditie. Koning Willem III nam de in 1872 opgerichte vereniging in 1875 al onder zijn hoede. Waarschijnlijk had dat te maken met het beheer van kroondomein Het Loo, waar destijds wel wat advies kom worden gebruikt, veronderstelde Edwin Olden, die de verenigingsgeschiedenis nog eens had uitgeplozen.

Na het overlijden van de koning in 1890 werd de taak overgenomen door de achtereenvolgende koninginnen, van Emma tot en met Beatrix. Die behield ook na haar troonsafstand deze taak, daarmee eigenlijk aangevend zelf ook een liefhebber en hobby-tuinierder te zijn. Ze vertelde ook trots over haar parktuin, zoals ze het groen rond haar kasteel omschreef, en over haar moestuin in Italië. Dat Groei & Bloei, waarmee ze op de eerste Floriade in 1960 al kennismaakte, tegenwoordig Nederland wil vergroenen juicht ze toe. “U heeft nog veel te doen”, zei ze. Dat klopte aldus bestuurslid Wilma Walenberg. Half Nederland zit nog niet ‘in het groen’.

Ter gelegenheid van het jubileum doopte prinses Beatrix samen met jongste verenigingslid Willem Poppe (20) een nieuwe tulp, de Groei & Bloei 150. “Een mooie tulp”, oordeelde Beatrix, maar ze vond het eigenlijk wel zonde dat ze haar glas over de uitbundige bos tulpen moest gieten. Gelukkig stond er nóg een glas klaar, zodat ze toch kon knippen.