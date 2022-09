Prinses Laurentien als zichzelf te zien in nieuwe sinterklaasfilm

Prinses Laurentien heeft een rol bemachtigd in de nieuwe bioscoopfilm De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis. Dat hebben distributeur Just Entertainment en producent Messercola vrijdag bekendgemaakt.

De echtgenote van prins Constantijn zal in de film te zien zijn als zichzelf. Wat Laurentien precies in de film doet, is niet bekend. Maar zij is te zien in de bioscooptrailer die vrijdag is gepresenteerd.

SBS-presentator Jan Versteegh speelt in de film zijn eerste hoofdrol als schurk Mats. Hij en zijn tweelingbroer Peer, gespeeld door Richard Groenendijk, willen de sleutelring die toegang geeft tot de speelgoedkluis van Sinterklaas ontvreemden. Hierdoor dreigt het sinterklaasfeest niet door te gaan.

Andere grote rollen in de familiefilm zijn weggelegd voor Robert ten Brink en Chris Tates. Het vorige deel in de reeks ‘Grote Sinterklaasfilms’ trok meer dan 200.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

De film wordt geproduceerd door het bedrijf Messercola. Gespuis in de Speelgoedkluis moet 5 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.