Prinses Margriet doopt bel bij jubileum Holland America Line

Prinses Margriet heeft dinsdagmiddag de viering van het 150-jarig bestaan van de Holland America Line (HAL) bijgewoond in Hotel New York in Rotterdam. Op het voormalige hoofdkantoor van de cruisemaatschappij doopte de prinses samen met de president van HAL ter gelegenheid van het jubileum een speciale scheepsbel. Dat deden ze door champagne eroverheen te gieten.

Tijdens de viering werd ook stilgestaan bij verleden, heden en toekomst van de Holland America Line. Zo gaven nazaten van een van de oprichters het eerste aandeel uit 1873 in bewaring aan het Stadsarchief Rotterdam. Ook werd een gouden postzegel gepresenteerd als aandenken aan het jubileum.

Holland America Line begon in 1873 als de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM), een lijn voor vracht en passagiers. Prinses Margriet heeft in het verleden verschillende schepen van de HAL-vloot gedoopt.