Prinses Margriet geeft cruiseschip Rotterdam officieel haar naam

Prinses Margriet heeft in Rotterdam het vlaggenschip van de Holland America Line (HAL) een nieuwe naam gegeven. Aan boord van het cruiseschip de Rotterdam trok de prinses maandagochtend aan de scheepsbel, waarmee de nieuwe naam van het vlaggenschip een feit was. Margriet wenste bemanning en toekomstige opvarenden “een veilige reis” toe.

De prinses is binnen de koninklijke familie een ervaringsdeskundige als het gaat om de naamgeving en doop van schepen. Dit was al haar zesde ‘doop’ voor de HAL. Zo was Margriet precies een kwart eeuw geleden ook peetmoeder van een voorganger met de naam Rotterdam. Daarvoor reisde ze destijds naar Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida. Het was destijds het zesde schip in de geschiedenis van de HAL dat de naam Rotterdam droeg, een traditie die nu wordt voortgezet.

De prinses was niet alleen naar de Cruiseterminal aan de Nieuwe Maas gekomen. Echtgenoot Pieter van Vollenhoven was mee. “Dit is interessant. Zo’n nieuw schip, met nieuwe technieken. Dat wil ik wel eens zien”, motiveerde hij eerder deze maand zijn voornemen. In 2003 had hij zijn vrouw vergezeld bij de ‘doop’ van de Oosterdam, ook van de HAL.

Privilege

In 2020, toen de cruisesector door de coronapandemie extra zwaar werd getroffen, verkocht de HAL het vorige schip in de vloot dat de naam Rotterdam droeg. Het schip Rijndam, dat reeds in Italië in aanbouw was, kon daardoor de naam Rotterdam krijgen. “Die naam is een privilege en verantwoordelijkheid”, aldus HAL-president Jan Swartz. “Zorg goed voor het schip, zorg goed voor onze stad”, vroeg burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het oude handwerk van het stukgooien van een fles champagne op de boeg van het schip is verdwenen. De naamgeving en herdoop werd verricht in een van de theaters van de Rotterdam.

De Rotterdam is het derde schip uit de zogenoemde Pinnacle-klasse. De zusterschepen Koningsdam (2016) en Nieuw Statendam (2018) werden gedoopt door respectievelijk koningin Máxima en tv-ster Oprah Winfrey.