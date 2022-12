Prinses Margriet heropent Verzetsmuseum in Amsterdam

Prinses Margriet heeft donderdagavond het Verzetsmuseum in Amsterdam heropend. De vaste tentoonstelling is geheel vernieuwd en volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Margriet mocht de tentoonstelling als eerste bezoeken samen met Mireille de Muijnck, de visueel beperkte adviseur van het museum.

De prinses werd verwelkomd door De Muijnck, museumdirecteur Liesbeth van der Horst, commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk en locoburgemeester Reinier van Dantzig. Samen maakten ze een wandeling langs de diverse onderdelen van het museum. Onder meer onderduiken, meevechten met de geallieerden en samenwerking binnen het verzet komt aan bod. Jeangu Macrooy zong bij de opening zijn lied Birth Of A New Age.

Prinses Margriet had veel aandacht voor een apparaatje dat werd gebruikt om stoorzenders van Radio Oranje te filteren. De prinses vroeg hoe zo’n apparaat, dat mensen zelf knutselden thuis, dan precies werkt en merkte verbaasd op dat ze niet wist van het bestaan ervan.

Na de wandeling door de tentoonstelling ging de prinses in gesprek met de samenstellers van de tentoonstelling, met de adviseurs voor inclusie en met nabestaanden van verzetsmensen.