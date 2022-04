Prinses Margriet krijgt van Esther Vergeer uitleg over Sportpoli

Prinses Margriet heeft dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de Sportpoli van de Esther Vergeer Foundation in het Amsterdam UMC. Daar kreeg ze van Esther Vergeer persoonlijk uitleg over het werk en de doelstellingen van de poli’s, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. De stichting zet zich in om kinderen met een lichamelijke beperking te kunnen laten sporten.

Tijdens het bezoek hoorde de prinses van hoogleraar kinderrevalidatie Annemieke Buizer en kinderfysiotherapeut Mirjam van Eck ook over het belang van sport en de Sportpoli voor de kinderen. Ze kreeg te zien hoe een intakegesprek met een kind en de ouders in zijn werk gaat en welke belemmeringen er soms zijn voor de kinderen om zich aan te kunnen sluiten bij een reguliere sportvereniging. Een van de kinderen vertelde Margriet over de ervaringen met sporten met de hulp van de stichting.

In vijf academische kinderziekenhuizen zijn Sportpoli’s geopend. Daar krijgen kinderen met een lichamelijke beperking een persoonlijk begeleidingstraject waarin gekeken wordt naar de sportwensen, -behoeften en mogelijkheden. Zo wordt er uiteindelijk een reguliere sportvereniging gevonden die bij het kind en zijn of haar beperking past.