Prinses Margriet met man en zoon bij herdenking in Rhenen

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven waren woensdagavond bij de herdenking op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Ook hun zoon, Pieter-Christiaan, was bij de ceremonie aanwezig. Daar werden alle Nederlandse militairen en dienstplichtigen herdacht die sinds 1940 waar ook ter wereld zijn omgekomen.

Gedurende de ceremonie werden kransen gelegd bij het monument op het ereveld, onder andere van de Nederlandse Officieren Vereniging. Prinses Margriet en haar familie zijn bijna elk jaar bij de ceremonie aanwezig.

De jongere zus van prinses Beatrix was ook in de ochtend bij een herdenking. De prinses herdacht in Rotterdam omgekomen opvarenden tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Nationaal Koopvaardijmonument De Boeg. Margriet legde ook een krans.

Publiek weer welkom

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren zoals elk jaar aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Daar hebben ze een krans gelegd namens de hele Nederlandse bevolking.

Dit jaar was op veel plekken weer publiek welkom, wat gedurende twee jaar niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen. Zowel de herdenking in Rhenen als die op de Dam was druk bezocht, is op beelden te zien.