Prinses Margriet neemt medailles Invictus Games in ontvangst

Prinses Margriet neemt vrijdag in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg de eerste medailles in ontvangst die tijdens de Invictus Games zullen worden uitgereikt. Het internationaal sportevenement voor lichamelijk en psychisch gewonde militairen, vindt dit jaar plaats van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag.

De medailles zijn ontworpen en geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020 en zal bij de openingsceremonie van de Invictus Games aanwezig zijn. Koning Willem-Alexander woont de sluitingsceremonie bij.

De Invictus Games zijn in het leven geroepen door de Britse prins Harry, de hertog van Sussex, om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De Invictus Games zouden oorspronkelijk in 2020 in Den Haag plaatsvinden, maar zijn door de coronapandemie meermaals uitgesteld.