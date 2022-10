Prinses Margriet speecht bij jubileum Tiffany Circle in Artis

Prinses Margriet was woensdagmiddag aanwezig bij het lustrum van de Nederlandse Tiffany Circle in Artis. Dat is een internationaal netwerk van het Rode Kruis voor vrouwelijke leiders en filantropen. Margriet is erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

Tiffany Circle bestond in 2021 in Nederland vijf jaar. De organisatie wil duurzame verandering brengen in het leven van vrouwen in Nederland en wereldwijd. De viering moest vanwege corona echter meerdere malen worden uitgesteld. Woensdag kon er in Amsterdam dan toch feest worden gevierd.

Margriet hield in Artis een toespraak over het belang van de projecten van het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Deze projecten richten zich op het voorkomen van nadelige gevolgen van natuurrampen. Dit gebeurt door preventieve maatregelen en innovatieve projecten te stimuleren en te financieren.