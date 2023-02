Prinses Margriet viert 80e verjaardag met familie in Apeldoorn

Prinses Margriet viert over twee weken haar verjaardag in het bijzijn van een groot deel van haar familie, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. Margriet was op 19 januari al jarig, zij werd toen 80 jaar.

Op 15 februari zal Margriet de voorstelling Carmen.maquia van dansgezelschap Introdans in Apeldoorn bijwonen. Ook haar man Pieter van Vollenhoven, koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dan van de partij. Het gezelschap wordt verder aangevuld met onder anderen prins Constantijn en prinses Laurentien, prinses Irene en haar dochter prinses Margarita en de kinderen van Margriet en Pieter, samen met hun partners.

De dansvoorstelling Carmen.maquia van de Spaanse choreograaf Gustavo Ramírez Sansano vertelt een verhaal over liefde en jaloezie. Het is een mengeling van moderne dans, flamenco en de paso doble, een Spaanse stijldans waarin het stierenvechten wordt uitgebeeld.