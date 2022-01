Prinses Margriet viert tweede verjaardag in coronatijd

Prinses Margriet viert woensdag haar 79e verjaardag. Voor het tweede jaar op rij viert de jongere zus van prinses Beatrix haar geboortedag in coronatijd en dat betekent dat de festiviteiten vanwege de geldende coronamaatregelen opnieuw in kleine kring zullen moeten plaatsvinden.

Afgelopen najaar blikte de prinses in een interview met weekblad Margriet, waar ze gasthoofdredacteur van was, al terug op het jaar dat achter haar lag. Ze noemde het een “rustig jaar” waarin ze veel thuis was en haar werkafspraken vooral telefonisch afhandelde. Liever niet per computer, want van videobellen moet de prinses niets hebben, verklapte ze. “Dat zoomen vond ik echt helemaal niets, ik word afgeleid als ik mezelf steeds zie”, zei ze.

De Rijksvoorlichtingsdienst wilde dinsdag geen uitspraken doen over hoe de echtgenote van Pieter van Vollenhoven de dag zal doorbrengen. Of er voor haar 80e verjaardag volgend jaar al grote plannen worden gemaakt, is nog niet bekend.