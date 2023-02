Zien: Prinses Margriet viert verjaardag met familie en dansvoorstelling

Hoewel prinses Margriet al bijna een maand 80 is, viert ze haar verjaardag woensdagavond opnieuw. Samen met een groot deel van de koninklijke familie is de prinses aanwezig bij de voorstelling Carmen.maquia van dansgezelschap Introdans in Apeldoorn.

Margriet wordt vergezeld door haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Ook hun kinderen prins Maurits, prins Bernhard, prins Pieter-Christiaan en prins Floris zijn met hun echtgenoten en kinderen aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien zijn ook van de partij.

Ook Margriets oudere zus prinses Irene is samen met dochter prinses Margarita naar Apeldoorn gekomen. Prinses Beatrix is niet aanwezig.