Protesten aangekondigd tegen plannen Soestdijk

Verscheidene omwonenden en stichtingen stappen naar de Raad van State om protest aan te tekenen tegen de herontwikkelingsplannen van Paleis Soestdijk. Woensdagavond stemde de gemeenteraad van Baarn in met het nieuwe bestemmingsplan. Hierdoor kan de eigenaar, de MeyerBergman Erfgoed Groep, zijn plannen verder gaan uitwerken.

De bezwaarmakers voelen zich niet gehoord door de lokale politiek en hopen bij de RvS wel een luisterend oor te vinden voor hun grieven. Zij maken zich onder meer ongerust over de impact op de natuur en de verwachte verkeers- en geluidsoverlast. “Het landgoed ligt midden in het Natuurnetwerk Nederland. In dit gebied moeten flora en fauna zich vrij kunnen bewegen, maar de vijf appartementengebouwen en het hotel met 120 kamers die er moeten komen, vormen een blokkade in dit netwerk. En dan heb ik het nog niet over de tientallen evenementen die er jaarlijks staan gepland”, zegt een woordvoerder namens de Stichting Behoud de Eemvallei.

Bezwaarmakers hebben zes weken de tijd om beroep aan te tekenen. Ook Stichting Behoud het Borrebos heeft donderdag aangegeven hiervan gebruik te maken. “De wijze waarop van gemeentezijde is gereageerd op de talloze ingebrachte zienswijzen wordt door de indieners als zeer teleurstellend ervaren. Een wassen neus. Voor de zorgen over het bestemmingsplan blijkt zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad dovemansoren te hebben. Gefundeerde argumenten vinden geen weerklank.”