Raad Baarn stemt in met bestemmingsplan Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft woensdagavond ingestemd met het bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. Met een ruime meerderheid gaf de raad eigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep het groene licht om het voormalige woonhuis van prinses Juliana en prins Bernhard te restaureren en het landgoed een herbestemming te geven. De eigenaar wil op het 350 jaar oude landgoed onder meer een hotel en horeca realiseren en luxe appartementen bouwen.

Juist die appartementen leverden veel discussie op. Een aantal partijen vindt dat hierdoor te veel natuur verloren gaat. Ook de verwachte geluidsoverlast van evenementen en de verkeersdrukte baart een deel van Baarn zorgen.

Het bestemmingsplan schetst de hoofdlijnen waarbinnen het landgoed mag worden ontwikkeld. De eigenaar kan de plannen nu verder gaan uitwerken.

Restauratie

De hoop is dat er in 2023 kan worden begonnen met de restauratie. “Wij kunnen nu vooruit met de hoognodige restauratie van het paleis. Paleis Soestdijk is een iconische plek met grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde voor ons allemaal. Als eigenaren gaan we voor een bestendige toekomst voor het landgoed”, zegt Maya Meijer-Bergmans.

Baarn praat al een aantal jaren over de invulling van het landgoed. Steeds zijn de kaders op onderdelen aangepast. Toch is nog niet iedereen blij met de toekomst van Soestdijk. Tegenstanders rest een laatste mogelijkheid om protest aan te tekenen: zij kunnen nog naar de Raad van State.