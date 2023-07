Raad van State besluit: uitkering koning is privézaak

Wat koning Willem-Alexander met zijn jaarlijkse uitkering doet, is een privézaak. De Raad van State vindt dat demissionair premier Mark Rutte niet mag delen wat de koning met dat geld doet, zo kwam maandag in een advies naar buiten.

Jaarlijks krijgt koning Willem-Alexander een uitkering. Afgelopen jaar was dat 6,4 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro inkomen en 5,4 miljoen euro tegemoetkoming voor personeels- en materiële kosten. Wat de koning met het eerste deel (de A-component) doet, is sowieso privé. Over het tweede deel (de B-component) moet de koning openheid aan de premier verschaffen.

De Tweede Kamer vroeg eerder om meer publieke openheid over waar dat geld naartoe gaat. Daarom besloot Rutte advies in te winnen bij de Raad van State. Maandag werd dat advies naar buiten gebracht.

Volgens de afdeling Adviseren zou een evaluatie van de uitgaven “de vrijheid van de Koning” aantasten “om zijn Huis in te richten”. De koning mag onder meer dus zelf de inrichting van de hofhouding bepalen. De minister-president, nu nog demissionair premier Mark Rutte, beoordeelt deze uitgaven, maar “moet hierin terughoudend zijn”. Met het delen van deze informatie zou de koning een groot deel van zijn privacy kwijtraken, aldus de Raad van State.