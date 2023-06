Racefiets Willem-Alexander wordt geveild voor wielrenster Pieters

Een oude racefiets die koning Willem-Alexander op zijn vijfde verjaardag cadeau kreeg maar nooit gebruikte, gaat binnenkort onder de hamer op een online veiling. De opbrengsten van de rode Gazelle en vele andere kavels gaan naar de revalidatie van de wielrenster Amy Pieters (31), die in 2021 een ernstig ongeluk had. Het betreft een tweede inzamelingsactie voor Pieters, georganiseerd door Stichting Sterrenfietsen.

Het verhaal gaat dat toenmalig kroonprinses Beatrix haar zoon verbood gebruik te maken van de Gazelle Champion Mondial uit 1972, meldt veilingsite Catawiki. Die kreeg hij cadeau van Wim Breukink, liefhebber van het koningshuis en destijds directeur van fietsfabriek Gazelle. Uit bezorgdheid over een mogelijk ongeluk van Willem-Alexander, ging de fiets over naar leeftijdsgenoot Patrick Eyk die op latere leeftijd een heuse carrière als professioneel wielrenner wist op te bouwen. De Gazelle bleef sindsdien in het bezit van de familie Eyk.

Naast de fiets kunnen geïnteresseerden ook op andere wieleritems bieden. Zo is er keuze uit verschillende, gedragen wielertruien als die van Adrie van der Poel, Tom Dumoulin en Gert Jakobs. Pieters werkt momenteel aan een langdurig herstel nadat ze door haar val tijdens een training in de buurt van het Spaanse Calpe ernstig hersenletsel opliep en daardoor drie maanden in coma lag. Alle opbrengsten worden gebruikt voor een woningaanpassing van het huis van Pieters, de veiling sluit 16 juli.