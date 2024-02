Ronald Plasterk belde met koning over verslag van formatie

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag met informateur Ronald Plasterk gebeld over de formatie. Plasterk informeerde de koning over het eindverslag dat hij Tweede Kamer-voorzitter Martin Bosma heeft aangeboden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

In zijn formatieverslag stelt Plasterk dat hij door het vertrek van NSC-leider Pieter Omtzigt van de formatietafel niet kan zeggen dat er perspectief is op een regeringscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB. Wel blijft zijn indruk dat overeenstemming tussen de vier partijen “niet uitgesloten is en zeer wel kan worden bereikt”. Plasterk adviseert ook een nieuwe informateur te benoemen “met ruime bestuurlijke en politieke ervaring”.

In de opdracht van de Tweede Kamer aan de informateur is opgenomen dat hij op gezette tijden de koning, als staatshoofd en lid van de regering, informeert over zijn werkzaamheden. Op 22 januari sprak Plasterk op paleis Noordeinde ook al met de koning over de voortgang van de formatie.