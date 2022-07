Rondleiding Paleis Noordeinde en Stallen ‘net een volksfeest’

Wanneer de deuren van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen opengaan voor publiek is het zo druk dat het “net een volksfeest” lijkt. Dat zegt Claudia Hörster, directeur Koninklijke Verzamelingen. “Hele bevolkingsgroepen komen een bezoek brengen aan het paleis en de Stallen.”

Kaarten voor de rondleiding door Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen zijn dan ook uitverkocht. “Alle 11.000 plekken zijn inmiddels vergeven.” Vanaf zaterdag zijn het paleis en de Stallen vier opeenvolgende zaterdagen geopend. Hörster heeft de ambitie om vaker open te gaan voor het publiek. “Dat is vooral een logistiek probleem, waar we een oplossing voor zoeken.”

De komende weken zullen duizenden mensen een bezoek brengen aan Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen. “Hele stromen aan mensen komen hier voorbij. Het is ook heel leuk om het paleis en de Stallen met kinderen te bezoeken”, zegt Hörster. Voor kinderen is een speciale speurtocht uitgezet op het terrein in Den Haag.

De deuren van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag zijn zaterdag voor het eerst sinds drie jaar geopend voor het publiek. Paleis Noordeinde is van 10.00 tot 17.00 uur geopend, de Koninklijke Stallen van 12.00 tot 17.00 uur.