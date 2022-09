Rouwwimpel op Paleis Noordeinde gehesen

Op Paleis Noordeinde in Den Haag wordt maandagochtend stilgestaan bij het overleden van de Britse koningin Elizabeth. Op het werkpaleis van koning Willem-Alexander is de rouwwimpel gehesen.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn aanwezig bij de uitvaartplechtigheid van de Britse vorstin. Die is om 11.00 uur lokale tijd begonnen in Westminster Abbey in Londen.

Ook onder anderen de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia en de Deense koningin Margrethe zijn in de kerk. Elizabeth overleed donderdag 8 september op 96-jarige leeftijd.