Royals nemen plaats op Nederlandse stoelen bij kroning Charles

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en vele andere royals nemen zaterdag 6 mei plaats op Nederlandse stoelen tijdens de kroning van koning Charles. Westminster Abbey, waar de ceremonie plaatsvindt, werd in 2016 voorzien van 2200 stoelen van het Nederlandse merk Casala.

Er is in totaal twee jaar gewerkt aan de stoelen. De zitting en rugleuning zijn gemaakt van een dun laagje eikenhout op plaatmateriaal. Daarover is een laag beits aangebracht die ervoor zorgt dat eventueel druipende kaarsen geen schade aanrichten. Aan de binnenkant van de rugleuning is nummering te zien, waardoor bezoekers makkelijk hun plaats kunnen vinden. In de buitenkant is het wapen van Westminster Abbey gelaserd. Om het volume in de kerk zo laag mogelijk te houden, zijn de pootjes voorzien van dempende rubbers.

Bij de kroning zijn, behalve het Nederlandse koningspaar, ook onder anderen het Belgische koningspaar Filip en Mathilde, het Deense kroonprinselijke paar Frederik en Mary en de Zweedse koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria aanwezig.