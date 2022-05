Ruim 1,1 miljoen kijkers voor 5 mei-concert met koningspaar

Ruim 1,1 miljoen mensen keken donderdagavond naar het Concert op de Amstel. Het muzikale evenement rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré werd na twee jaar afwezigheid door corona weer georganiseerd op Bevrijdingsdag.

Het 5 mei-concert is traditiegetrouw de afsluiter van de nationale bevrijdingsviering. Onder anderen operazangeres Tania Kross, rapper Fresku en rockband Navarone traden op. In de uitzending op NPO 1 kwam ook een compilatie van de bevrijdingsfestivals voorbij. Met ruim 1,1 miljoen kijkers stond de uitzending van het evenement donderdagavond op plek drie in de lijst met best bekeken programma’s, aldus Stichting KijkOnderzoek.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren ook aanwezig bij het concert. Het paar luisterde aandachtig naar het concert dat werd uitgevoerd door het symfonieorkest philharmonie zuidnederland. Willem-Alexander kon het optreden van onder anderen Anita Meyer goed waarderen. De koning klapte enthousiast en zong het refrein van haar hit Why Tell Me Why mee. Ook Dansen Op De Vulkaan van De Dijk, gezongen door Eric Corton, werd meegezongen door Willem-Alexander en Máxima.