Ruim 1,1 miljoen mensen zien bij NPO deel van kerstspeech koning

Op eerste kerstdag zagen 1,14 miljoen mensen bij de NPO minimaal vijf minuten van de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Dat heeft de NOS woensdag laten weten. De toespraak was live te zien op NPO1, op NPO2 was de speech te volgen met een gebarentolk. Na het NOS Journaal van 18.00 uur werd de toespraak nogmaals herhaald op NPO1.

De NOS laat weten dat de cijfers door de nieuwe meetmethode van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) niet te vergelijken zijn met de cijfers van eerdere jaren. In 2022 zagen ruim 1,8 miljoen mensen de toespraak van de koning. Maar de meetmethode was anders en hier zaten ook de cijfers van RTL en SBS bij. Deze twee zenders delen hun kijkcijfers van eerste kerstdag nu niet.

NMO zelf publiceert de kijkcijfers pas over een week. Op deze manier kunnen volgens NMO ook de mensen die uitgesteld en online kijken worden meegenomen in het overzicht.

De koning zei in zijn toespraak onder meer dat “een harde afrekencultuur onze leefwereld onherbergzaam” maakt. Willem-Alexander constateerde dat “het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen” buiten de orde is. “Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap”, zei de koning vanuit Paleis Huis ten Bosch. “Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het samen vinden van oplossingen, dan komen we veel verder.”