Ruim 2000 mensen nemen kijkje bij Gouden Koets

Ruim 2000 mensen hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen bij de Gouden Koets, die sinds zaterdag weer is te zien op de binnenplaats van het Amsterdam Museum. Toen bekend werd dat de musea vanwege de coronabesmettingen nog dicht bleven, opende het museum de poorten van de buitenplaats, waar het omstreden rijtuig in een glazen behuizing staat.

Het publiek kan hier nog tot eind februari gratis een kijkje nemen. Daarna verdwijnt de Gouden Koets uit beeld, aangezien koning Willem-Alexander vorige week bekendmaakte dat het rijtuig voorlopig vanwege de ophef erover niet wordt gebruikt.

Door de poorten open te stellen, wil het museum mensen de kans geven toch naar de koets te komen kijken. De bijbehorende tentoonstelling, die de koning in juni zelf opende, is online te zien. Volgens het museum houden beveiligers in de gaten of het niet te druk wordt op de binnenplaats. Een woordvoerster laat weten dat dat tot nu toe niet het geval is.

Beladen erfgoed

De koets heeft een grote restauratie achter de rug en was na ruim vijf jaar weer te zien. Het rijtuig ligt al langere tijd onder vuur vanwege het paneel Hulde der Koloniën, geschilderd door Nicolaas van der Waay, waar slaven op zijn afgebeeld. Een groeiend aantal mensen ziet de koets als beladen erfgoed en vindt dat hij daarom niet meer gebruikt zou mogen worden.

De Gouden Koets was een cadeau van de Amsterdammers bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Ze nam het rijtuig in 1901 pas in gebruik bij haar huwelijk, vermoedelijk omdat haar moeder voor de inhuldiging al een andere koets had besteld. Sindsdien deed het rijtuig dienst bij huwelijken en doopfeesten van de Oranjes en sinds 1903 op Prinsjesdag.