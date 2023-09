Rutte gaat koning niet vragen om af te zien van salarisverhoging

Premier Mark Rutte vindt het “ongepast” om aan koning Willem-Alexander te vragen om vrijwillig af te zien van zijn salarisverhoging van 55.000 euro. PVV-leider Geert Wilders vroeg hierom tijdens het debat over de begroting.

Wilders vroeg of het “niet een mooi signaal zou zijn” van de koning om de ruim een halve ton terug te stoppen in de staatskas nu veel mensen er nauwelijks op vooruit, of zelfs op achteruitgaan.

Het salaris van koning Willem-Alexander gaat er volgend jaar met 55.000 euro op vooruit, zo was dinsdag te lezen in de begroting. Hij komt dan uit op een jaarinkomen van 1,09 miljoen euro. Het inkomen van koningin Máxima stijgt volgend jaar met zo’n 20.000 euro, waarmee ze op een jaarinkomen van 431.000 euro komt.

Niet consequent

Rutte wees Wilders op de wet waarmee het inkomen van de koning is geregeld, waarmee de PVV in 2009 zelf instemde. “Ik vind de heer Wilders ook niet consequent”, zei de premier daarover. “Dat is de wet die we hebben aangenomen met z’n allen, daar nou ook een beetje aan houden”.

Dit vindt de PVV-leider te makkelijk. “Het gaat nu slecht met heel veel Nederlanders”, aldus Wilders. Daarop deed hij zelf een oproep aan de koning om zijn salarisverhoging terug te draaien. Overigens worden met dezelfde wet ook de salarissen van politici bepaald. “Als u zegt, dat moet ook van onze salarissen af, ben ik de eerste om te zeggen, van mijn salaris mag je het vandaag afhalen”, aldus Wilders.