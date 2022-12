Rutte: koning aanwezig bij slavernijherdenking op 1 juli

Koning Willem-Alexander zal op 1 juli aanwezig zijn bij de herdenking en viering van het einde van 150 jaar slavernij in Amsterdam. De koning “voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij het onderwerp”, zei premier Mark-Rutte tijdens een rede in het Nationaal Archief.

Wat de koning die dag gaat doen ligt nog niet vast, aldus de premier. “Hij is erbij, hoe het verder gaat, gaan we nog bespreken.”

Het slavernijverleden wordt op 1 juli herdacht bij het nationale slavernijmonument in de hoofdstad. Na de herdenking vindt altijd het festival Keti Koti plaats, om de afschaffing van de slavernij te vieren.

De koning kondigde begin deze maand aan dat hij onafhankelijk onderzoek laat doen naar de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis. “Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien”, aldus de koning in een verklaring.

De premier bood in zijn toespraak in vier talen excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden.