Rutte over dalende populariteit koning: waardeer harde werk enorm

Mark Rutte maakt zich geen zorgen over de dalende populariteit van de koning, waar de Volkskrant over bericht op basis van cijfers van Ipsos. In de geschiedenis van de monarchie schommelden deze cijfers wel vaker. “Ze werken dag in dag uit enorm voor het land, dat wordt naar mijn ervaring enorm gewaardeerd”, zegt de premier over koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hij wijst erop dat het koninklijk paar populairder is dan hijzelf.

De waarde van het koningshuis wordt volgens Rutte bewezen op momenten zoals de ramp met vlucht MH17 in 2014. “Dan kan ik mijn best doen om er te zijn voor de slachtoffers en nabestaanden van de mensen die zijn omgekomen bij die verschrikkelijke aanslag”, zegt de premier. “Maar als de koning er is, koningin Máxima er is, dan is dat van ‘another level’.”

Bovendien vertegenwoordigen koning Willem-Alexander en koningin Máxima iets wat “verder gaat dan henzelf”, vindt de premier. “Dat raakt aan een verbondenheid en een gevoel van onze nationale samenhang.” Hijzelf kan die rol niet altijd vervullen, zegt Rutte, bijvoorbeeld omdat hij als politicus tijdens verkiezingscampagnes mensen moet overtuigen om op hem te stemmen.

Begin dit jaar vond 55 procent van de ondervraagden dat de monarchie moet blijven, tegen 58 procent een jaar eerder, meldt de Volkskrant. In 2020 was 74 procent hier nog voor. “Kom op, 55 procent!” zegt Rutte hierover. “Ik sta op 20 procent geloof ik.”