RVD: geen reactie op vraag of koning maandag ‘coronacoupe’ heeft

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) geeft geen reactie op de vraag of koning Willem-Alexander maandag met een ‘coronacoupe’ op de bordesfoto gaat verschijnen. De Nederlandse kappers deden recent de oproep dat alle betrokkenen bij de presentatie van het kabinet Rutte IV niet met nette geknipte kapsels op het bordes van Paleis Noordeinde zouden moeten verschijnen. Kappers zijn dan al een maand dicht vanwege de coronalockdown en nette geknipte kapsels zouden een verkeerd voorbeeld geven aan de burgers die de coronaregels volgen.

“We gaan doorgaans niet in op vragen over kleding of kapsels van leden van het Koninklijk Huis”, aldus de RVD in een korte verklaring. Veel aankomende ministers lijken wel gehoor te gaan geven aan de oproep van de kappers. Vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge, straks minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, probeert “het met een potje gel een beetje in de plooi te krijgen”, meldde hij al.

Föhn en krultang

ChristenUnie-prominent Carola Schouten, vicepremier in zowel Rutte III als IV en in het nieuwe kabinet minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, zei haar coupe maandag zelf in model te brengen met een föhn en een krultang.

Koning Willem-Alexander lag de afgelopen twee jaar een aantal maal onder vuur omdat hij de coronaregels niet naleefde. Tijdens een vakantie in Griekenland gingen Willem-Alexander en koningin Máxima met een restauranthouder op de foto. Het echtpaar hield “in de spontaniteit van het moment” geen afstand en droeg ook geen mondkapje.

Ook maar mensen

Ook in oktober 2020 kwam het koningspaar onder vuur te liggen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Hij besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen en sprak een deemoedige boodschap in voor het volk.

Recent vierde prinses Amalia haar achttiende verjaardag met meer mensen dan de coronaregels van het demissionaire kabinet op dat moment voorschreven. Demissionair premier Mark Rutte zei toen in een reactie dat de Oranjes “ook maar mensen zijn”.